21.03.2020

2020-03-21 11:05:03

Владимирцы изобрели историческую игру Знай наших

Массовые мероприятия отмены. В школах каникулы. Чем занять себя , находясь дома все эти дни. Может поиграть? Нина Глизница приглашает нас сегодня в семейный центр Владимира.

Нина Глизница

-Доброе утро, Татьяна. Мы собрались в "Новом лицее" для игры. К сожалению, сейчас во время пандемии во Владимирской области объявлен карантин. Многие школы решили распустить детей по домам. Поэтому чем же заняться детям дома. Например, можно поиграть в прекрасную игру "Российские изобретатели "знай наших"". Между прочим, авторами этой игры является сам лицей. Очень интересно. Ну что ж, предлагаю поиграть.

Рассказываю правила: Каждый игрок получает по 5 карточек. На одной стороне - изобретатель и изобретение, на другой - год. Угадать нужно дату. Справился - ход делает следующий. Нет - получаешь ещё одну карточку.

-Я продемонстрировала знания академика Павлова. Наука о вы сшей нервной деятельности, исследование физиологии пищеварения. Даже был снят фильм "Собачье сердце".

Разработали игру совсем недавно. Первая партия была в ноябре прошлого года. Принципу линии времени уже много лет. Он лёг в основу учебного материала Марии Монтессори. Научный отдел "Нового лицея" принимает эстафету педагогов-классиков, говорит Илья Чирков, организатор семейного центра.



Илья Чирков организатор семейного центра "Новый лицей"

-Ребёнок общается со взрослыми, которые разделяют правильные ценности, которые уважают свои страну, уважают своих учёных, знают своих учёных. Сейчас иного , что всех разобщает. А идея восстановления нашей культуры, нашей историей наоборот всех сплачивает

Сюда приходят целыми семьями. Воспитание патриотизма, любви к Родине тут считают основными задачами.



Анна Чиркова организатор семейного центра "Новый лицей"

-Хотим, чтобы была школа, где люди, дети будут расти в духе любви к своей стране, Родине. Идея воспитания благородного человека на этой земле со всеми прекрасными качествами.

У игроков со стажем уже есть свои лайфхаки.

-Поставлю, например, что. Возможно, беспроводное управление или бензиновый двигатель. То есть выстраиваешь хронологическую цепочку. Тебе так потом роще? - Да

Ещё одну игру выпустят к 75летию Великой Победы. В разработке принимают участие и воспитанники центра.



Дмитрий Домахин воспитанник семейного центра "Новый лицей"

-Я ищу медали и ордена Великой Отечественной войны. Вот сейчас закрыли школу, приходить и играть сюда каждый день. Запоминать даты, учёных. И делиться потом этими знаними со своими одноклассниками.

Игра - хороший способ подтянуть знания по истории. Путешествие во времени позволяет узнать много интересного о российских учёных и изобретателях. А вот выиграть не так-то просто.