21.03.2020

2020-03-21 12:15:03

Владимирская мастерица стала одной из лучших в мире кукольниц

Сегодня день кукольника. И поздравляем всех, кто причастен к этому прекрасному делу . И сегодня приглашаем вас в кукольный мир Юлии Акимовой. Владимирская мастерица попала в топ лучших кукольников мира в 2019 году по версии автралийского журнала.

Чубакка кажется большим и страшным. На самом деле - добрый, верный друг. Поклонники "Звёздных войн" настолько любят этот персонаж, что даже заказали Юлии Акимовой, кукольнику-теддисту, его шить.

Юлия Акимова кукольник-теддист

-Это заказ. Захотели Чуи, но беби, маленького Чуи. Не взрослого, а такого малютку. Всё у него двигается, глаза стеклянные, носик сама леплю, аксессуары важны для передачи образа

Теддист от слова "тедди". Милыми мишками и куклами Юлия занимается уже 5 лет. Её творчество признали во всём мире. Она входит в ТОП лучших кукольников по мнению одного Австралийского журнала. особой любовью пользуется эта кукла - символ вишни. Идея пришла Юлии в летнем саду. Образ продуман до мельчайших подробностей. Спокойный взгляд, расшитое вишнями платье и маленькая птичка на руке.



Юлия Акимова кукольник-теддист

-Эта девушка символизирует дерево вишню. Если бы дерево было человеком, она бы выглядело именно так, как мне кажется. Я пошла на курсы по вышивке, потому что по задумке здесь должна быть вышивка вишни.

Юлия делает всё сама. Одежду, каркас и фигурку. Материал - пластик. Волосы куклам она укладывает в парикмахерской. Там же их могут покрасить, завить или подстричь - всё зависит от идеи. Работу Юлия начинает с личика будущей куклы.



Юлия Акимова кукольник-теддист

-Я уделяю большое внимание взгляду куклы, мишки для того, чтобы они смотрели на своего обладателя, чтобы был вот эот контакт, чтобы его было приятно держать в руке.

Розовый мишка в костюме десерта. Этот тедди - путешественник - побывал на конкурсе в Белоруссии. Уже позже у него появилось три брата: Конфетка, Зефир и Мятный Леденец. Такие сладкие имена напоминают о вкусном пирожном. А эти игрушки называются мякуши.



Юлия Акимова кукольник-теддист

-Мякуша это вымышленное имя, то ли зверёк, то ли человечек. И весь он такой мягкий, тактильный, можно брать с собой его, таскать, обнимать, сажать на полку, снимать с полки.

А эта кукла - предметная. Она сделана на заказ по фотографии испанского фотографа. Его жена сделала ему такой подарок на юбилей. Поза, одежда, взгляд - всё точная копия реального человека. Но мечта Юлии - кукла игровая. У такой куклы двигаются ручки и ножки, её можно переодеть, поменять ей украшение. Такая кукла не статична, она может стать настоящим другом.

Нина Глизница, Максим Котов, "Вести-Владимир"