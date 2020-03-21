День подачи налоговых деклараций в США перенесен с 15 апреля на 15 июля согласно сообщению министра финансов США Стивена Мнучина в пятницу, передает MarketWatch.

День подачи налоговых деклараций в США перенесен с 15 апреля на 15 июля согласно сообщению министра финансов США Стивена Мнучина в пятницу, передает MarketWatch.В "Твиттере" министр финансов написал, что по указанию администрации президента США Дональда Трампа "у всех налогоплательщиков и предприятий будет дополнительное время для подачи и осуществления платежей без процентов и штрафов".Он также призвал всех налогоплательщиков, которые могут получить возврат налогов, "подать заявку сейчас, чтобы получить ваши деньги", как написал он в отдельном сообщении в социальной сети.