21.03.2020

2020-03-21 09:35:03

Во Владимирской области усилены мероприятия по профилактике коронавируса

И в субботу не забываем об осторожности. В регионе в связи с коронавирусом действует режим повышенной готовности . Указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Пока вакцины нет, важно избегать заражения. Австралийские ученые подсчитали, что человек инстинктивно касается своего лица примерно 23 раза в час. Вывод- соблюдать и личную гигиену. Главная задача в регионе- усиление мер профилактики.

Видео из Судогды.. Вот так там дезинфицируют остановку. И такие меры повсеместно во всем регионе. Самообработка в организациях , на предприятиях, многоквартирных домах,общественном транспорте и такси.. Специальная комиссия при департаменте предпринимательства области проверяет, как проходит дезинфекция в ресторанах, кафе и магазинах. Работает горячая линия департамента 8 (4922) 53-16-03



куда можно сообщать о нехватке товаров первой необходимости или о необоснованном росте цен.

Людей с подозрением на коронавирус примут обсерваторы . Во Владимире отделение создано на базе санатория "Заклязьменский". В Струнино и Судогде подготовлены карантинные боксы для здоровых людей , которые вернулись из-за границы.В наличии оборудование для оказания специализированной помощи - 426 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

На безопасном расстоянии друг от друга школьники и студенты. Они учатся дистанционно. С понедельника 23 марта в школах объявлены каникулы до 12 апреля включительно. Отменены массовые спортивные и культурные мероприятия. Впервые на осень перенесена и международная акция "Тотальный диктант" . Из афиш до 12 апреля пропали спектакли и концерты. Библиотеки приостановили обслуживание читателей. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике временно прекратили принимать туристические группы. Все экспозиции закрыты. Но доступность музейных коллекций возможно будет обеспечиваться программой онлайн- трансляций.

Все футбольные матчи под эгидой Российского Футбольного Союза отменены до 10 апреля. Запрет касается и первенства ПФЛ, которое должно было возобновиться после зимнего перерыва 5 апреля. Как будет изменен спортивный календарь- пока неясно. Турция и Египет переносят начало туристического сезона. Прекращают авиасообщения Кипр, Молдавия, Эстония, Норвегия, Литва, Латвия, Украина, Польша , Грузия, Казахстан, Австрия, Израиль , Египет, Чехия, Словакия . Въезд в Шенгенскую зону намерены приостановить на 30 дней.

Коронавирус обсуждают во всем мире. Болезнь заполонила и медиапространство, где пользователи снимают напряженность ситуации веселыми интернет-мемами и роликами. Не обошлось, конечно, и без душевных котиков.

Не обошлось, конечно, и без душевных котиков. Подшучивают в Сети , снимая и собственные видеоприколы. И это не удивительно- всегда хорошие шутки помогают пережить проблемы.

Владимир Лебедев. Татьяна Воронцова. Вести- Владимир.