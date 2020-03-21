Пресс-конференцию в режиме онлайн впервые проводит 20 марта телеканал Россия 1 по сериалу Зулейха открывает глаза. Онлайн-конференция началась в 17 часов 30 минут на платформе YouTube. Вещание организовано из здания ВГТРК. Многосерийный фильм представляют автор исторического романа Гузель Яхина, гендиректор телеканала и продюсер фильма Антон Златопольский, а также актеры.

Пресс-конференцию в режиме онлайн впервые проводит 20 марта телеканал "Россия 1" по сериалу "Зулейха открывает глаза". Онлайн-конференция началась в 17 часов 30 минут на платформе YouTube. Вещание организовано из здания Всероссийской государственной телерадиокомпании. Многосерийный фильм представляют автор исторического романа, по которому снят сериал, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" Гузель Яхина, гендиректор телеканала "Россия 1" и продюсер фильма Антон Златопольский, генеральный продюсер кинокомпании "Русское" Ирина Смирнова, режиссер-постановщик Егор Анашкин, и исполнители главных ролей – Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.Премьеру и благотворительный показ фильма планировалось провести сегодня в кинотеатре "Октябрь", но из-за введенных карантинных мероприятий этого сделать не удалось. Сборы от благотворительного показа мелодрамы предназначались для маленьких подопечных фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.Картина рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Во время раскулачивания зимой 1930 года потерявшую мужа-кормильца женщину вместе с сотнями переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь.Здесь им предстоит отстаивать свое право на жизнь и счастье.