Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко неожиданно заговорил о пополнении. Мальчик заявил, что хочет нянчить малыша.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко неожиданно заговорил о пополнении. Мальчик заявил, что хочет нянчить малыша.В личном микроблоге в "Инстаграме" продюсер опубликовала видеозапись, на которой ее сын Саша по прозвищу Гном Гномыч говорит о том, что "хочет малыша". Мальчик обещает пеленать нового члена семьи, давать ему соску и кормить молоком.Ролик растрогал пользователей. Один из подписчиков призвал родителей послушать Сашу и подарить ему братика или сестричку. "Само очарование! Пусть его желание сбудется", "Такой лапа", "Прелесть", "Мамочка, пора за малышом", – написали комментаторы.Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко живут в браке уже около десяти лет. Супруги воспитывают 7-летнего сына Сашу. Мальчик с ранних лет занимается фигурным катанием и уже участвует в ледовых шоу вместе с отцом.В одном из интервью музыкальный продюсер призналась, что мечтает с супругом завести еще одного ребенка – девочку. Сначала думала сделать ЭКО, однако после рекомендаций знакомых она решила обратиться к услуге суррогатного материнства.