Известный итальянский бегун заразился коронавирусом. Мужчина вспомнил свои первые симптомы.

Известный итальянский бегун заразился коронавирусом. Мужчина вспомнил свои первые симптомы.Италия обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. Согласно последним данным, в европейской стране скончались 3405 человек, а в Поднебесной – 3253. Сейчас в Италии болеют 36,5 тысяч человек. Выздоровели более четырех тысяч. О спаде пандемии говорить рано, ведь во всем мире число заразившихся уже превысило 246 тысяч.В этот список попал и молодой спортсмен Эдоардо Меллони. Об этом сообщила международная ассоциация спортивной прессы (AIPS). Также приводятся его слова о первых симптомах при COVID-19. Сначала у мужчины начался небольшой кашель, а также поднялась температура. Однако потом он кашлял каждые пять минут. "В какой-то момент я начал кашлять кровью", – вспоминает легкоатлет.Помощь ему оказывала неотложка. От некоторых симптомов медикам удалось спасти спортсмена. В скором времени он сможет покинуть стены больницы.18 Мар 2020 в 5:16 PDTРанее сообщалось, что коронавирус у одноклубника Криштиану Роналду Даниэле Ругани. Защитник итальянского "Ювентуса" рассказал об этом в "Инстаграм". Оказалось, что болезнь у него протекает бессимптомно.