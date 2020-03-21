Известный итальянский бегун заразился коронавирусом. Мужчина вспомнил свои первые симптомы.
Известный итальянский бегун заразился коронавирусом. Мужчина вспомнил свои первые симптомы.
Италия обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса. Согласно последним данным, в европейской стране скончались 3405 человек, а в Поднебесной – 3253. Сейчас в Италии болеют 36,5 тысяч человек. Выздоровели более четырех тысяч. О спаде пандемии говорить рано, ведь во всем мире число заразившихся уже превысило 246 тысяч.
В этот список попал и молодой спортсмен Эдоардо Меллони. Об этом сообщила международная ассоциация спортивной прессы (AIPS). Также приводятся его слова о первых симптомах при COVID-19. Сначала у мужчины начался небольшой кашель, а также поднялась температура. Однако потом он кашлял каждые пять минут. "В какой-то момент я начал кашлять кровью", – вспоминает легкоатлет.
Помощь ему оказывала неотложка. От некоторых симптомов медикам удалось спасти спортсмена. В скором времени он сможет покинуть стены больницы.
18 Мар 2020 в 5:16 PDT
Ранее сообщалось, что коронавирус у одноклубника Криштиану Роналду Даниэле Ругани. Защитник итальянского "Ювентуса" рассказал об этом в "Инстаграм". Оказалось, что болезнь у него протекает бессимптомно.