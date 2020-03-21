Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране зарегистрирован первый пациент, излечившийся от коронавируса. У нас очень радостная новость — пациенту из Черновцов сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал негативный результат, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране зарегистрирован первый пациент, излечившийся от коронавируса."У нас очень радостная новость — пациенту из Черновцов сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал негативный результат", — сказал он.В пятницу его выписали из больницы, он возвращается домой.Как сообщает РИА Новости, в ближайшие два дня в страну из Китая привезут 10 миллионов тестов для выявления коронавируса и 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также доставят миллион масок для аптек, 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и полицейских, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости. Кроме того, украинские врачи уже получили первую партию экспресс-тестов, которую создал институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины."Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами и дезинфекторами каждого гражданина Украины", — подчеркнул Зеленский.Он пообещал, что в ближайшие дни в страну будут доставлены более 8 тысяч украинских граждан. Украинцы будут эвакуированы из Канады, с Венгрией и Польшей удалось договориться о транзитных коридорах. Всех возвращающихся из-за границы проверяют врачи. Зеленский в очередной раз призвал сограждан сидеть дома и не выходить на улицу без необходимости.Между тем пассажиропоток на границе Украины продолжает уменьшаться, за сутки домой вернулись более 19 тысяч украинцев. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины. С 14 марта украинская граница закрыта для иностранцев на две недели.На Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования COVID-19, три из которых стали летальными. Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области.