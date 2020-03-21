После сообщений СМИ о госпитализации актера Александра Панкратова-Черного, его жена Юлия Монахова рассказала, что он поехал в больницу, чтобы сделать рентген.

После сообщений СМИ о госпитализации актера Александра Панкратова-Черного, его жена Юлия Монахова рассказала РИА Новости, что он поехал в больницу, чтобы сделать рентген.По ее словам, в больнице дают ложную информацию, с ним не случилось ничего серьезного."Он поехал к друзьям делать рентген. Я вообще от вас в первый раз слышу, что он якобы попал в больницу. Вы меня напугали, честно говоря", — сказала Монахова.