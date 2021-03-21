Мужчина демонтировал и похищал из салонов комплекты подушек безопасности либо климатическое оборудование...

«Дознавателем отдела МВД России по району Хорошево-Мневники города Москвы окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158, а также частью 3 статьи 30 части 1 статьи 158 УК РФ.Установлено, что с октября прошлого года злоумышленник получал доступ к автомобилям каршеринговых компаний с использованием чужого аккаунта, который он заранее приобрел в сети Интернет. Мужчина демонтировал и похищал из салонов комплекты подушек безопасности либо климатическое оборудование. На место комплектующих он устанавливал электронные компоненты, которые имитировали наличие систем безопасности. В результате данных манипуляций на бортовом компьютере автомобиля не появлялись ошибки, связанные с отсутствием подушек безопасности. В дальнейшем мужчина продавал похищенное, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Карамышевской набережной во время попытки совершения очередной кражи. На сегодняшний день установлена причастность фигуранта к сорока трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности в Северо-Западном административном округе. Общий материальный ущерб превышает 5,6 миллиона рублей.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Хорошевский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.Кроме того, в настоящее время мужчине инкриминируется совершение еще порядка 30 хищений из автомобилей на территории Северного округа столицы. Уголовные дела расследует следственный отдел ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы. По предварительным данным, стоимость похищенного превышает 3 миллиона рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.