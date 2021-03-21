Аркадия Инина все знают как писателя, актера, юмориста, педагога. Поэтому страшная новость, которая пришла сегодня, стала для всех шоком.

Аркадия Инина все знают как писателя, актера, юмориста, педагога. Поэтому страшная новость, которая пришла сегодня, стала для всех шоком.Аркадию Инину идет 83-й год. С 1960 года он был женат на Инне Ивановой. 61 год – удивительное для артистической среды постоянство! В прошлом году они отмечали "бриллиантовую" свадьбу – 60 лет вместе. Тогда, конечно, никто не знал, что этот праздник – последний совместный у них."Сегодня утром Инночки не стало, – сообщила "Дни.ру" близкая подруга семьи. – Это большой удар для Аркадия. У них было столько планов, но смерть все разрушила".Причин и других подробностей кончины пока не сообщается. Известно лишь, что Аркадий Инин был соседом по подъезду в писательском доме с драматургом, сценаристом и ведущим "Кинопанорамы" Далем Орловым, которой ушел из жизни в феврале.Интересно, что настоящая фамилия Аркадия Инина – Гуревич. Ининым же он стал, когда женился на Инне Ивановой. В знак особой любви. Хотя она, в свою очередь, в отличие от двух сыновей, отказалась потом взять фамилию Инина, заявив: "Инна Инина — это уж слишком даже для жены юмориста".