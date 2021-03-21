Центральноафриканская Республика под руководством Фостен-Арканжа Туадера при поддержке союзников из Руанды и России смогла спастись от гибели.

ЦентральноафриканскаяРеспублика под руководством Фостен-Арканжа Туадерапри поддержке союзников из Руанды и России смогла спастись от гибели.Краткая история ЦАРпредставлена в материале издания LePotentiel Centrafricain. После Берлинской конференции 1884года эта африканская страна, как некоторые другие государства континента,перешла под управление Франции.Журналисты отмечают, чтона бумаге республика всегда была якобы свободна, но Запад продолжалиспользовать природные богатства ЦАР в своих интересах. К любому вмешательствув дела колонии Франция относилась крайне негативно, поскольку алмазы, уран,почва и недра представляли большой интерес для Парижа.Когда здесь разгорелсякризис, помощь от Франции не последовала. Страна осталась один на один сосвоими проблемами. Происходили столкновения между вооруженными группировками,на мирных жителей нападали бандиты.Улучшению ситуацииспособствовало избрание Фостен-Арканжа Туадера.Осознавая имеющиеся проблемы, он обратится к России и Руанде за помощью, чтобыспасти свою страну от гибели. Всего за несколько месяцев удалось нормализоватьобстановку проведением операции против вооруженных групп по всей территориистраны, пишет .Армия ЦАРсвоими успехами обязана российским инструкторам, которых отдельные СМИсвязывают с «ЧВК Вагнера». Российские специалисты помогли местным властямсоздать боеспособную армию из имеющихся вооруженных отрядов.