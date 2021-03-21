Главный редактор радиостанции Эхо Москвы высказал свое мнение о том, какие планы у Москвы на Белоруссию. Журналист оценил нынешнее положение Александра Лукашенко на политическом поле.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" высказал свое мнение о том, какие планы у Москвы на Белоруссию. Журналист оценил нынешнее положение Александра Лукашенко на политическом поле.Журналист Алексей Венедиктов убежден, что процесс по внедрению новой конституции Белорусии уже запущен. Главред "Эха Москвы" предполагает, что Александру Лукашенко пришлось идти на эти меры вопреки своему нежеланию.При этом новая версия главного закона республики заточена под Батьку, считает журналист. Российский интерес здесь заключается прежде всего в сохранении Белоруссии в поле зрения, добавил он.Венедиктов сообщил, что интеграция будет более сложным процессом, чем принято считать. Прежняя версия этой формы сотрудничества двух стран не была утверждена по двум причинам: не смогли определиться с положением в новой системе, а также не решили вопрос с валютой.Журналист выразил мнение, что сейчас Александр Григорьевич находится в положении более слабого, чем раньше. С одной стороны на Батьку давит протестная часть общества в республике, с другой — коллективный Запад, который работает на расширение санкционного пакета.Эксперт также заявил, что Лукашенко активно ищет "вторую точку опоры" для своего режима. Подобную тактику использует, к примеру, китайская правящая элита.