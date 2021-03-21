Сегодня в 13 часов на телеканале «Россия-24». Еженедельный обзор самых громких происшествий во Владимирской области.

Сегодня в 13 часов на телеканале «Россия-24». Еженедельный обзор самых громких происшествий во Владимирской области.- Заседание по делу Хакима Бакоева, какие новые обстоятельства по делу сбитой в центре девушки?- Из-за чего дольщики в "ЖК Дуброва-парк" уже несколько лет не могут переехать в свое законное жилье?- И почему во Владимире пенсионный фонд отказал в выплатах вдове ветерана Великой Отечественной войны?