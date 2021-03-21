Злоумышленники пытались расплатиться за приобретенный товар денежными купюрами номиналом 5 тысяч рублей, заведомо зная, что они являются поддельными...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчин в сбыте фальшивых купюр.Полицейские установили, что двое молодых людей, придя в универсальный магазин, пытались расплатиться за приобретенный товар денежными купюрами номиналом 5 тысяч рублей, заведомо зная, что они являются поддельными. Злоумышленники приобретали поддельные пятитысячные купюры посредством закладок через сеть Интернет в целях последующего сбыта.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали одного подозреваемого на улице Милашенкова в городе Москве, а второго на территории Московской области. Ими оказались 23-летние жители Московского региона. В ходе личного досмотра у одного из задержанных при себе оказалось еще 9 поддельных 5-тысячных купюр.Согласно проведенному исследованию изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов являются поддельными.Следователем СЧ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29