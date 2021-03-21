В среднюю общеобразовательную школу направлено письмо об изъятии просроченной продукции из оборота.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области проводили мониторинг оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» деятельности. Согласно данным проведенного анализа качества оформления эВСД ветеринарным врачом СПК в адрес местной средней общеобразовательной школы были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы на просроченное мясо говядины. Ветеринарные сопроводительные документы на говядину охлажденную в полутушах и четвертинах общим весом 40 кг были оформлены 3 марта 2021 года. При этом, дата выработки мяса говядины указана в документах 5 февраля 2021, срок хранения до до 12 февраля 2021 года.По факту выявленного нарушения в отношении ветеринарного врача СПК и Общества будут возбуждены дела об административном правонарушении. Кроме того, уполномоченному лицу школы направлено предупреждение о возможной блокировке в системе в случае повторения нарушений. В среднюю общеобразовательную школу направлено письмо об изъятии просроченной продукции из оборота.Фото:Pixabay