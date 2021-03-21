Политконсультант Александр Федута объяснил слова Александра Лукашенко о кандидатах в президенты Белоруссии, которые всполошили общественность. Публицист считает, что Батька поиздевался над журналистами.

Политконсультант Александр Федута объяснил слова Александра Лукашенко о кандидатах в президенты Белоруссии, которые всполошили общественность. Публицист считает, что Батька поиздевался над журналистами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередной резонансной речью, которую активно обсуждают в прессе. На этот раз Батька коснулся темы будущих выборов в республике.По заявлению последнего диктатора Европы, Юрий Караев и Владимир Караник, которые занимают определенное положение в политической иерархии Белоруссии, являются более чем подходящими кандидатами на высший управленческий пост в государстве. Эти слова вызвали недоумение в политологической среде, поскольку вышеназванные персоны не являются узнаваемыми деятелями с поддержкой народа.Политконсультант Александр Федута выразил свою точку зрения по данному вопросу в "Фейсбуке". Обозреватель написал, что стоит воспринимать лишь в издевательском ключе.По мнению Федуты, Лукашенко "потроллил" журналистов. "Захочу – выберут даже их", — такой фразой обозреватель охарактеризовал образ мышления Александра Григорьевича.Публицист уточнил, что те имена, которые назвал Батька, являются одними из главных раздражителей белорусского общества последнего времени. По-другому трактовать это нельзя, резюмировал Фетуда.