Это собака - штурман по имени Тим. Впервые он услышал рычание моторов полгода назад.

Говорят , что у гонщиков нет друзей, одни соперники. Но это в любом случае не касается собаки. Она всегда человеку- лучший друг. И далеко ходить не надо. Познакомимся с питомцем Вячеслава Петухова- верным талисманом владимирского гонщика, который прекрасно смотрится в кокпите боевых Жигулей.Это собака - штурман по имени Тим. Впервые он услышал рычание моторов полгода назад. Тогда его взяли на гонки как болельщика, теперь он всегда просится в машину к хозяину - профессиональному гонщику Вячеславу Петухову. У Тима даже свои ремни безопасности, но это не единственный спортивный атрибут для собаки на соревнованиях.Вячеслав Петухов, гонщик:- У нас есть специальный шлем для него, но он пока до него пытается дорасти, пока ему чуть-чуть великоват.Поражает не только смелость четвероногого друга, но и его образы. Каждую гонку - новый. Сегодня, к примеру, Тим - бэтмен. Супер-геройские костюмы для собаки подбирает жена гонщика - Кристина, она помогает бездомным животным. И у Тима судьба была непростая, даже звали его иначе - Ким... свою новую семью он приобрел в двухгодовалом возрасте.Кристина Сенчугова, жена гонщика:- Полтора года назад мне позвонили из приюта и сказали, что хотят сдать китайскую хохлатую, мальчишку, в приют...отказаться, но такие собаки в приютах не выживают. Инфекции они очень быстро делают свое дело и я решила его забрать.С тех пор вместе с новыми хозяевами - Тим не разлей вода. Стал талисманом - помог выиграть не один поршень от камаза. Вот этот - самый большой, рассказывает Вячеслав, завоевал он его ещё в 2016 году. Спортивных наград у Вячеслава много, также как и машин. Сначала была копейка, которую гонщику подарил дедушка, потом - пятерка. Сейчас в дуэльных гонках и ралли спринтах побеждает на шестерке с номером 29. Кстати,это еще один талисман - 29 -го день рождения гонщика и его жены.Вячеслав Петухов, гонщик:- Не всегда мощность побеждает, иногда везение, иногда погода, иногда запчасти какие-то... В основном, на наших соревнованиях - это резина... какое сцепление.Похоже, на последние гонки Тима не взяли или подвел счастливый номер. На трассе в Загорье шестерка Вячеслава сломалась. Но от своей мечты - получить КМС по автомобильному спорту, гонщик не отказывается. Он обещает, вскоре его шестерка вновь выйдет на старт... усовершенствованная , с новым сердцем. И конечно, с Тимом.Юлия Шувалова, Андрей Синягин. "Вести Владимир"