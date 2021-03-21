Благодаря новому уроку всероссийской акции ребята смогут заглянуть «под капот» беспилотных автомобилей и понять принципы их работы.

До 28 марта в России проходит «Урок цифры» по теме «Беспилотный транспорт». Благодаря новому уроку всероссийской акции, подготовленному экспертами Яндекса, ребята смогут заглянуть «под капот» беспилотных автомобилей и понять принципы их работы.Учащиеся 1-11 классов узнают о технологиях в основе беспилотных автомобилей и о процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажёров для закрепления знаний. Доступны три версии материалов, адаптированные для школьников разного возраста, задания различаются уровнями сложности и детализации.«Для учеников начальной школы беспилотный транспорт интересен не как высокотехнологичное достижение, а как увлекательная игра. Ученики старших классов относятся к беспилотному транспорту по-другому: они обсуждают географию беспилотных поездов, автомобилей, присматриваются к перспективам таких технологий, чтобы определиться с будущей профессией», – отмечают в Минцифры России.Материалы Урока доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в школе с учителем или дома – самостоятельно либо с родителями.«Владимирская область активно участвует в мероприятиях «Урока цифры», которые дают нашим школьникам возможность приобщиться к миру современных технологий. У ребят эти темы вызывают неизменный интерес. И это понятно: то, что ещё недавно казалось фантастикой – воплощается в жизнь на глазах. «Урок цифры» – важнейший с точки зрения профориентации проект. Подача обучающих материалов – увлекательно, занимательно, доступно о сложнейших вещах – безусловно, привлекают внимание талантливых школьников, пробуждают их интерес к ИТ-сфере», – отметил директор Департамента цифрового развития Сергей Орлов.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области