Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 55. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.- По прибытию наблюдался дым из-под кровли металлического ангара, в котором находился цех по производству гипсовых изделий. Сотрудники МЧС России двумя звеньями газодымозащитной службы проникли в задымленное помещение. Горела обрешетка кровли здания по всей площади, - сказано в сообщении ведомства.Пожарные не дали огню распространиться на все строение и ликвидировали горение на площади 72 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожар от МЧС привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области