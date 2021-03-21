Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении.

Ковровский городской суд признал виновным водителя в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек. В апреле прошлого года владелец иномарки, совершая обгон попутной машины, выехал на встречку и врезался в легковушку.Авария с летальным исходом произошла . Автомобиль «HAIMA», двигаясь со скоростью не менее 80 километров в час, догнал автомобиль «Daewoo Nexia», который ехал значительно медленнее.Своими действиями водитель создал помеху для движения приближающемуся по встречной полосе автомобилю «RENAULT SR». В Рено находились водитель и пассажирка. В результате этого водитель автомобиля «RENAULT SR» ушел вправо на обочину, а вслед за ним нарушитель ПДД также выехал на обочину и врезался в РЕНО.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «RENAULT SR» от удара о внутренние части салона автомашины в момент столкновения получил телесные повреждения, которые повлекли за собой его смерть 28 апреля 2021 года в ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова». Пассажирка указанного автомобиля получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись в полном объеме с предъявленным ему обвинением.Приговором суда водитель «HAIMA» признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев. С осужденного в пользу потерпевших взыскано в счет компенсации морального вреда взыскано 1,5 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.