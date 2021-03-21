В ночь на 20 марта в Муроме на Орловской улице загорелся многоквартирный дом. Горела одна из квартир. На место прибыли пожарные. Из подъезда на втором этаже валил дым. Огнеборцы не дали огню

В ночь на 20 марта в Муроме на Орловской улице загорелся многоквартирный дом. Горела одна из квартир. На место прибыли пожарные. Из подъезда на втором этаже валил дым. Огнеборцы не дали огню распространиться и ликвидировали возгорание на 1,5 квадратных метрах. Сгорел хозяйственный ящик, был поврежден электрощит в подъезде. Никто не пострадал. На пожар выезжали 19