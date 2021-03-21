Цель проекта: развитие культурной среды и внутреннего туризма в городах и селах.

Владимирская область принимает участие во всероссийском проекте «Культурный след». Каждый год жители разных регионов предлагают идеи для необычных или вполне классических арт-объектов. После этого проходит голосование, и жюри выбирает лучших. Затем за дело берутся художники, дизайнеры и скульпторы, которые воплощают идею в жизнь.Сейчас на сайте проекта представлено три арт-объекта от Владимирской области. Это мемориал князю Андрею Боголюбскому во Владимире; арт-объект честь 250-летия рождения Михаила Сперанского, уроженца села Черкутино, а также Парк семьи, любви и верности, который предлагают создать в Вязниках. Комплекс в честь Петра и Февронии будет включать в себя ряд ландшафтных объектов, ключевыми из которых будут: фотозона, арт — объекты: дерево любви, на котором молодожены смогут повесить замок со своими именами, скамейки для влюбленных, мостик молодоженов, на котором они смогут загадать желания, беседка семьи и другие объекты.Правда, пока на сайте конкурса по региону лидирует проект «Михайлово детство». К 1 мая организаторы выберут шорт-лист из лучших по мнению народного голосования. К 1 июня к работе приступит жюри. Сообщили на «Муром 24».Фото: kultsled.ru