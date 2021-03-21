Правила простые - любым способом занести мяч в город соперника.

В России быстрыми темпами развивается национальный вид спорта - кила. Посмотреть, как играют килисты, мы смогли на Масленице в Суздале. И Анастасия Сахарова изучила все тонкости игры и нам расскажет."Ясные соколы" против "Лесных берендеев". Такое Суздаль видит впервые. Хотя кила - одна из самых древних русских игр. Возвращение к спортивным истокам. Правила простые - любым способом занести мяч в город соперника, комментирует президент региональной федерации по регби Артем Кабаков.Артём Кабаков, президент региональной федерации по регби:- Линия города у нас представлена здесь. И вот сейчас заносится кила в город. Главная фишка килы - что можешь побороть любого человека. Если тебе нравится человек, ты его взял и поборол.Захваты, толчки. Все способы хороши. Главное - не нанести увечий. На Руси игра часто переходила в драку. Поэтому современные правила отличаются от оригинальных - не захватывать выше плеч и сзади со спины.Я поняла, что можно на лету поймать мяч. Ну футбол вот больше напоминает.Действительно, кила напоминает американский футбол и регби. Но в американском футболе важнее стратегия. А в киле выигрывает команда, у которой сильнее дух, рассказывает игрок Сергей Назаров.Сергей Назаров, игрок в Килу:- Это чисто наше. Этого нет ни у кого. Это именно русская игра, богатырская. Нужно вкладывать всю волю, всю мощь, силу.В килу в основном играют студенты. Они также увлекаются и регби и американским футболом. Состав один - игры разные. Но вот кила вышла у них в фавориты.Глеб Губанов, игрок в Килу:- Вот видите, идет борьба на поле за мяч. Они останавливают игрока любым способом. Можно брать игрока с мячом, без мяча.Без разницы. Главное - взять мяч и перебежать линию соперника. Вот сейчас мы видим атаку синих. Но, к сожалению, мяч в аут ушел.В раскопках в Великом Новгороде были найдены похожие кожаные мячи 10-12 веков. Они были набиты волосом или соломой. И современный мяч - он как раз называется кила, восстановили по эскизам. В год 800-летия со дня рождения Александра Невского возродить килу особенно символично, отмечает гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Эта удаль, сила русских богатырей в том числе и из этих традиций, из этих игр. И, может, потому что они были умелые бойцы, смогли победить ливонские и немецкие ордена , и Русь защитила свою самостоятельность.Кстати, благодаря музею спортсмены килы борются на суздальском поле, окруженные памятниками деревянного зодчества, в русских рубахах. Еще больше погружая в историю.Анастасия Сахарова, Семён Карпов. Вести-Владимир.