Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 78 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 267 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (25 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 78 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 267 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (25 новых пациента за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (7 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Ковров (6 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: