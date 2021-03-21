Десятилетний Максим Холодов вошёл в число претендентов на победу во всероссийском детском конкурсе «Я рисую перепись».

Десятилетний Максим Холодов из Владимирской области вошёл в число претендентов на победу во всероссийском детском конкурсе «Я рисую перепись». Список финалистов опубликован на главном сайте Всероссийской переписи населения.На конкурс поступило более 4 тысяч рисунков, в народном голосовании на сайте strana2020.ru с 3 по 15 марта участвовало почти 27 тысяч человек. По его результатам в шорт-лист вошло 187 работ: 94 – в возрастной категории «7 – 9 лет» и 93 – в категории «10 – 12 лет».Теперь творчество конкурсантов рассмотрит профессиональное жюри. До конца марта оно определит победителей в каждой возрастной категории. Они получат призы по 25 тысяч рублей.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области