Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за...
Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за прошедшие сутки 21 марта лабораторно подтверждено 288 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
74 - во Владимире
39 — в Вязниковском районе
32 - в Муромском районе
31 - в Ковровском районе
22 - в Гусь-Хрустальном районе
16 — в Суздальском районе
15 - в Александровском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
11 — в Гороховецком районе
9 - в Кольчугинском районе
8 — в Киржачском районе
7 — в Радужном
5 - в Камешковском районе
2 — в Судогодском районе
2 — в Собинском районе
2 — в Петушинском районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 145 784 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).