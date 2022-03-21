Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за...

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области постепенно снижается. На территории региона за прошедшие сутки 21 марта лабораторно подтверждено 288 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.74 - во Владимире39 — в Вязниковском районе32 - в Муромском районе31 - в Ковровском районе22 - в Гусь-Хрустальном районе16 — в Суздальском районе15 - в Александровском районе11 - в Юрьев-Польском районе11 — в Гороховецком районе9 - в Кольчугинском районе8 — в Киржачском районе7 — в Радужном5 - в Камешковском районе2 — в Судогодском районе2 — в Собинском районе2 — в Петушинском районе1 — в Меленковском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 145 784 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).