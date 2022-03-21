Вязниковская межрайонная прокуратура в судебном порядке обязала местную администрацию организовать...

Вязниковская межрайонная прокуратура в судебном порядке обязала местную администрацию организовать на территории деревни Серково водоотведение.Прокуратурой проведена проверка соблюдения администрацией Вязниковского района требований законодательства по организации водоотведения в деревне Серково.Установлено, что согласно схеме водоснабжения и водоотведения в деревне Серково функционирует канализационная насосная станция, которая перемещает сточные воды от жилой застройки в сторону неработающих очистных сооружений и без очистки сбрасывает на рельеф. К канализационной линии подключено 58 домовладений и 1 предприятие.Администрацией района организация водоотведения в населенном пункте не организована, необходимые меры по ликвидации сброса сточных вод без очистки органом местного самоуправления не приняты, что повлекло нарушение прав граждан и загрязнение почвы.Прокурором в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования. Прокуратура требует организовать на территории деревни водоотведение, исключающее сброс сточных вод без очистки до нормативного состояния на почву и в реку Суворощь.Иск удовлетворен, решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: naked-science.ru