Врио губернатора по Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал ситуацию с предстоящими...

Врио губернатора по Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал ситуацию с предстоящими в сентябре выборами главы региона. Глава 33-го региона отметил, что выборы – это возможность подтвердить доверие населения региона к его работе. Он лично готов это доверие оправдать: честно и открыто провести избирательную кампанию, донести до каждого жителя своё видение развития Владимирской области."Выборы – это всегда вызов. Я полностью готов его принять." - сообщил Александр Авдеев в социальных сетях.Фото: freepik