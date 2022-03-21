Он готов принять вызов и оправдать доверие владимирцев.

Врио губернатора высказался против отмены сентябрьских выборов. Об этом Александр Авдеев рассказал в своём телеграм-канале.«Сегодня поступило много запросов на эту тему. Люди интересуются моим отношением к голосованию в принципе. Выборы – возможность подтвердить доверие населения к работе. Я готов это доверие оправдать, честно и открыто провести избирательную кампанию, донести до каждого своё видение развития Владимирской области», - подчеркнул Александр Александрович.Он добавил, что выборы – это всегда вызов, который он готов принять. Ранее , что в Москве могут рассмотреть возможность отмены всенародного голосования. Одним из вариантов, который может заменить процедуру - назначение главы региона местным парламентом.