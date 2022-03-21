21 марта 2022 года православные верующие отмечают церковный праздник в честь памяти Лазаря Муромского. С этим днем связано много примет и традиций.

21 марта 2022 года православные верующие отмечают церковный праздник в честь памяти Лазаря Муромского. С этим днем связано много примет и традиций.ИсторияЧтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к истории. Лазарь Муромский родился в 1286 году и прожил 105 лет, скончавшись в 1391 году. Преподобный основал Муромский Свято-Успенский монастырь на восточном берегу Онежского озера, почитается Русской Церковью в лике преподобных, память совершается.В текстесвоего духовного завещания Лазарь Муромский называет себя римским уроженцем, постриженикомВысокогорного монастыря. Он оправился на Русь изгреческого монастыря Santa Prassede в Риме.Проживал преподобный вновгородской монашеской общине муромского епископа Василия. В 1352 году Лазарь переселился на необитаемый полуостров Мучь на Онежском озере, где просвещал Евангелием лопарей, некоторые из них приняли иночество в основанной им обители.Что нельзя делать 21 мартаВ этот церковный праздник нельзя злиться ссориться, иначе невозможно будет наладить дружеские отношения. Не стоит засыпать слишком поздно, иначе бед не миновать.Категорически запрещено в этот православный праздник сажать вербу. Запрещается строить планы — они не сбудутся. 21 марта не стоит оставлять грязь и беспорядок в доме. Также нельзя откладывать деньги на "черный день".Приметы и традицииК этому церковному празднику обычно распускается верба. Этому растению на Руси приписывали магическую силу. В старину говорили, что верба из дома изгоняет всякую тяжесть, ссоры, болезни, бытовые неполадки. Для легкости вербой хлестали тело.Капель с сосулек – к хорошему урожаю конопли и льна.Холодная пасмурная погода к ночи сулит заморозки.Если к этой дате практически все перелетные птицы вернулись в родные края, то будет обильный урожай хлеба.Южный ветер и дружная капель – к теплому лету.Синий горизонт – к скорому потеплению.Жаворонки прилетели – к теплу.Увидеть зяблика – к холодам.