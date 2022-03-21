20 марта православные отмечают день весеннего равноденствия.

20 марта православные отмечают день весеннего равноденствия.ИсторияВ день весеннего равноденствия Солнце перейдетиз южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северномполушарии Земли наступит астрономическая весна. На всей планете, за исключениемприполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практическиодинаковой. В этот день Солнце одинаково освещает оба полушария планеты,находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.Что нельзя делать 20 мартаЗадаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоитобратить внимание и на запреты, которые соблюдались в этот день. Этот церковныйпраздник запрещает думать о плохом и настраивать себя на негатив. Не стоитссориться или ругаться, особенно с членами семьи. Православный праздниквесеннего равноденствия запрещает скучать или грустить в одиночестве. Лучше вэтот день воздержаться от операций на кости. Не стоит в этот церковный праздникбрать или давать в долг деньги.Приметы и традиции20 марта 2022 года православные отмечают День весеннегоравноденствия. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.Прилет птиц предвещает хороший урожай пшеницыЦелый день метет снег, будет хороший урожайЕсли погода в этот день хорошая, то заморозков ужене будетОблака быстро плывут, через несколько днейстоит ждать тепла на всю весну.