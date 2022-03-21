Александров в один день стал старше на 265 лет. У города теперь новый официальный день рождения. До...

Александров в один день стал старше на 265 лет. У города теперь новый официальный день рождения. До недавних пор свое летоисчисление Александров вел с сентября 1778 года.Теперь же историки доказали, уже в 16 веке Александровская слобода носила статус крупного и важного населенного пункта городской застройки. Основанием стали документальные подтверждения и многолетние археологические исследования. Новая дата - 11 декабря (21 декабря по новому стилю) 1513 года - обнаружена в рукописной книге библиотеки Троице-Сергиевского монастыря. Все доказательства были одобрены в Министерстве Культуры. Ну, а старый день рождения теперь будет считаться датой переименования Александровской слободы в уездный город Александров.