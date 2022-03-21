В прямом эфире директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов...

В прямом эфире директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов рассказал о ситуации в отрасли на сегодняшний день.Владимирская область — профицитный регион по производству пищевой продукции. В 2021 году произведено продукции на сумму более 190 миллиардов рублей, потребляем - на 110 миллиардов рублей. Продукция двух молокоперерабатывающих компаний Владимирской области продается по всей России."Сейчас торговые сети активно начинают сотрудничать с местными производителями, чтобы найти замену той иностранной продукции, которая может уйти с прилавков. Поэтому санкции могут стать не только проблемой, но и возможностью занять экономическую нишу для местных производителей", - поделился глава отрасли.Основная задача на этот год — возобновление отрасли мясного животноводства. После закрытия свинокомплексов в результате многочисленных вспышек АЧС и других проблем регион просел в количестве производимого мяса. Однако мясоперерабатывающая промышленность у нас хорошо развита, и мы обеспечиваем мясной продукцией другие регионы.В Меленковском районе продолжает работать крупная компания по выращиванию картофеля, который используется для производства чипсов «Лэйс». Организация планирует открыть еще один проект в Муромском районе, уже выкуплен земельный участок.В семеноводстве у нас достаточно высокая доля семян импортного производства. Однако большинство поставщиков подготовились к новому сельскохозяйственному сезону и уже завезли продукцию на склады. Семена и посадочный материал есть, стоит вопрос не количества, а цены. Все значительно подорожает и из-за курсовой разницы, из-за изменения логистики и роста издержек.Область разработала меры поддержки для сельхозпроизводителей. Удалось сохранить все меры поддержки, которые были запланированы на текущий год. В этом году предпринят ряд шагов по снижению влияния санкций на наших товаропроизводителей. Сельхозпроизводители всегда получали кредиты по ставке до 5 процентов годовых. Сейчас, после увеличения ключевой ставки Центробанка, правительством было принято решение по увеличению финансирования выпадающих доходов банкам, чтобы они могли сохранить льготное финансирование села. 217 млн рублей выделены на это государством, этой суммы должно хватить для выдачи примерно 2 — 2,5 млрд кредитов для подготовки весенних полевых работ, для закупки сырья и для пищевой промышленности. 50 млн из областного бюджета будет направлено на эти же цели.«Рассматривается возможность по включению в целевое использование кредитов закупки материалов по упаковке и фасовке. Есть возможность возмещения 80% ключевой ставки ЦБ РФ по краткосрочным кредитам, привлекаемым на пополнение оборотных средств — на закупку любого сырья», – пояснил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.В 2022 году производители молочной продукции могут рассчитывать на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема переработки молока. Общий объем субсидий составит 39,7 миллиона рублей средств федерального бюджета.Еще одно направление помощи — субсидии хлебопекарным предприятиям, которые направлены на стабилизацию цен на хлеб. На эти цели выделено порядка 32 млн. рублей.Сегодня у нас в регионе порядка 300 фермерских хозяйств и этот показатель постоянно растет.Фото: "Вести-Владимир"