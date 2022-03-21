В Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в некоторых регионах России, в том числе во Владимирской области. Об этом сообщает

В Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в некоторых регионах России, в том числе во Владимирской области. Об этом сообщает “Коммерсантъ”. По данным издания, с просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов из-за складывающейся экономической ситуации. Источники “Ъ” в администрации президента допускают вероятность, что регионам предоставят возможность поменять