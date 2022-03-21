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<a href="https://33live.ru/novosti/21-03-2022-itogi-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-za-nedelyu-podgotovka-k-vesennemu-polovodyu-akciya-tonkij-lyod-i-rezonansnye-pozhary.html" target="_blank">Итоги МЧС по Владимирской области за неделю: подготовка к весеннему половодью, акция «Тонкий лёд» и резонансные пожары</a> - Подготовка к весеннему половодью, акция «Тонкий лёд» и резонансные пожары – об этом в обзоре...