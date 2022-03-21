Как в Вязниковском районе помогают раскрыться юным талантам?

Вот уже несколько лет подряд МБУДО «ДШИ им. Л.И.Ошанина» активно участвует в Национальном проекте «Культура».Классика и инновацииЗа это время учреждение, которое заслуженно считают сердцем культурной жизни Вязниковского района, полностью преобразилось. Благодаря проекту в школе обновили материальную базу. В уютных интерьерах учебных классов, в которых молодые дарования приобщаются к мировому культурному наследию, «запели» 28 новых музыкальных инструментов. Кроме того, в учреждение закупили более 80 единиц оборудования, а также десятки новых учебных изданий.Примечательно, что в школе органично сочетают классические подходы к образованию и инновационные решения. В классах установили цифровые панели и мультимедийные комплексы, что позволило внести прогрессивные элементы в организацию учебной работы.- Особенность этого нововведения - синтез искусств и технологий, - объясняет заслуженный работник культуры РФ, директор школы Любовь Алексеева. - В школе на занятиях в образовательном процессе используют видеоролики, фильмы, презентации, нотные редакторы, программы, которые позволяют записать и распечатать партитуры. Это повышает мотивацию учащихся к творчеству, к овладению знаниями, умениями и навыками.И с этим невозможно не согласиться. С каждым годом у учреждения появляются новые возможности для творческого развития талантливых детей. Воспитанники Вязниковской ДШИ под чутким руководством высокопрофессиональных педагогов в полной мере раскрывают и приумножают свой потенциал, регулярно становятся триумфаторами на областных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. Среди учеников школы - стипендиаты администрации Владимирской области «Надежда земли Владимирской» и ВПОО «Милосердие и порядок», стипендиаты главы Вязниковского района «Надежда земли Вязниковской».- В нашей школе есть все необходимые условия для работы с одарёнными детьми. Ежегодно проводим школьные и зональные конкурсы по всем специальностям: фортепиано, скрипка, сольное академическое пение, хоровое академическое и народное пение, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, конкурсы и олимпиады по сольфеджио и музыкальной литературе, изобразительному искусству, английскому языку и художественному чтению. У нас постоянно действует 21 творческое объединение - хоры, оркестры, ансамбли, а также многочисленные малые составы: дуэты, трио, квартеты, - рассказывают в школе.Времени не теряютДаже в сложный «ковидный» период школа не сошла с пути преобразований. Учреждение участвовало в муниципальной программе «Развитие общего и дополнительного образования в Вязниковском районе на 2016-2020 гг.». Школе выделили весьма солидную сумму - более 4,6 млн рублей. На эти деньги в учреждении провели масштабный ремонт - преобразили библиотеку и концертный зал, отремонтировали входные двери, помещения санузлов, фойе и раздевалки для хореографов.А 2021 год стал поистине знаковым для школы - благодаря Национальному проекту она получила более 29 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов на капитальный ремонт.- Здание школы обновили внутри и снаружи. Провели капитальный ремонт крыши. Полностью преобразился фасад: его утеплили, отштукатурили и покрасили. У здания обустроили современную подсветку. Отремонтировали концертный зал, классы, обновили коридоры, лестничные марши, благоустроили прилегающую территорию, - говорит Любовь Борисовна.Дополнительно в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» выделили более 13,7 млн рублей, что помогло решить вопрос ремонта здания полностью. Благодаря областной программе завершили ремонт зала, учебных классов и устройство ограждения территории.Можно без преувеличения сказать, что Вязниковская ДШИ -великолепный пример значения национальных проектов в успешном развитии школ искусств. Модернизация, которую провели за последние годы, не только даёт мощный импульс для воплощения новых творческих проектов, но и повышает качество обучения и воспитания подрастающего поколения.