К сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев подключились медики региона. Работники...

К сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев подключились медики региона.Работники пятнадцати учреждений здравоохранения направили нуждающимся продукты питания, средства гигиены и канцелярские принадлежности, сообщает областной департамент здравоохранения. Ко встрече беженцев подключились волонтеры акции "Мы вместе". На базе центров соцобслуживания населения в разных городах региона открыты пункты приема гуманитарной помощи.Телефон горячей линии: 8 (800) 450-01-21