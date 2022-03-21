Только «Глобус» продал за полтора месяца более 200 тонн песка.

Мэрия Владимира сообщила об избытке сахара на полках городских супермаркетов. Чиновники продолжают плановый мониторинг наличия и стоимости товаров в магазинах.«С песком все в порядке. Однако, учитывая покупательский спрос, в течение всего февраля в гипермаркет «Глобус» было завезено 44,8 тонны сахарного песка по средней цене 62 рубля за килограмм. А за первые 20 дней марта в ТЦ реализовано 158,4 тонны по средней цене 70 рублей. Похожая ситуация наблюдается и в других местах, хотя цены могут отличаться», - пояснили в пресс-службе горадминистрации.Никаких проблем с поставками нет. Сезон заготовок начнётся через несколько месяцев, но в мэрии удивляются - зачем создавать ажиотаж сегодня. Очевидно, что люди боятся пропажи товара, а заверениям поставщиков и продавцов о достаточном количестве песка не особо доверяют.Спрос объективно «подогревает» некоторых оптовиков к увеличению отпускной стоимости.«Искусственно созданный дефицит нарушает логистические цепочки. Когда какой-то товар внезапно «сметают» с прилавков, графики нарушаются. Магазины начинают заказывать его сверх плана. Оптовики обращаются на заводы-изготовители, а предприятия вынуждены чуть ли не ломать отлаженный производственный цикл и работать в две-три смены, чтобы выпустить сверхплановую продукцию. Итог известен: удорожание себестоимости, а, как следствие, цены», - пояснили власти.Стоит напомнить, что аналогичная история происходила с гречкой и рисом в начале пандемии коронавируса. Однако спустя время, когда горожане поняли, что крупа не закончится, ситуация нормализовалась.