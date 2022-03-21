«Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области» на своем сайте опубликовал...

«Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области» на своем сайте опубликовал свою точку зрения на конфликт с «Ростелекомом» по поводу создания цифрового контура здравоохранения во Владимирской области.Несмотря на то, что в некоторых владимирских СМИ появляется информация о том, что ГБУЗ ВО «МИАЦ» является виноватой, а не пострадавшей стороной в ситуации с неисполнением контракта с «Ростелекомом» по организации в регионе цифрового контура здравоохранения, сотрудники и руководство МИАЦ продолжают делать все, чтобы цифра пришла во владимирскую медицину как можно быстрее, сообщает пресс-служба МИАЦ.Претензионная работа ведется МИАЦ с 2020 года, а в 2021 году по представлению прокуратуры города Владимир «Ростелекому» судом был назначен штраф в размере 27 миллионов рублей все по тому же контракту.Из решения суда следует, что контракт МИАЦ с «Ростелекомом» не был реализован в указанные сроки, после чего структура облздрава обратилась в прокуратуру.В «Ростелекоме» заявляют, что «в процессе приемки работ ГБУЗ ВО «МИАЦ» заявляет требования к Системе, не обозначенные в техническом задании на основании субъективного представления о работе Системы. Требования рассмотрены и могут быть реализованы в рабочем порядке в дальнейшем при промышленной эксплуатации Системы».Пока похоже, что до окончания работ, которое было назначено на 15 февраля 2022 года, еще далеко. Отметим, что цифровой контур здравоохранения включает в себя систему электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением, запись ко врачу и на диспансеризацию через портал «Госуслуги», подача заявления на полис, медицинские документы независимо от региона, где находится пациент.Напомним, что бывший директор ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сметанин признан виновным в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.Фото: m.severpost.ru