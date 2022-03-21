А экспозицию обещают дополнить и осовременить. Свою историю музей ведет с 1997 года. Выставка...

А экспозицию обещают дополнить и осовременить.Свою историю музей ведет с 1997 года. Выставка расположена в двух залах. И рассказывает о развитии уголовно-исполнительной системы нашего региона, о судьбах заключенных, отбывавших наказание в тюрьме. Музей находится на закрытой территории исправительного учреждения, поэтому действуют ограничения для экскурсий. Теперь же его перенесут в открытую зону административного здания централа. Ранее в музее проходила присяга принятых на работу сотрудников, проводились экскурсии по заказу организаций, но это были единичные случаи. Теперь же в учреждении надеются на поток туристов, поскольку для многих жителей страны Владимирский централ - одно из самых интересных и известных мест столицы 33 региона. Напомним, эта тюрьма начала работу в 1783 году, в советские годы в его стенах отбывали наказание известные личности, например, сын Иосифа Сталина - Василий.