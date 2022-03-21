Экспозицию - расширят.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник и УФСИН подписали соглашение, по которому музей Владимирского централа переместят из ИК-2 в административное здание и откроют для туристов. Экспозицию - расширят.История музея началась с 1997 года. С конца девяностых он работал для сотрудников уголовно-исправительной системы. Его также посещали студенты и школьники.Через некоторое время экспонаты перевезут в административное здание. ВСМЗ возьмёт на себя проведение экскурсий и привлечение путешественников в залы учреждения.Им расскажут о судьбах заключённых и о развитии системы УИС в России. Напомним, что тюрьма появилась в 1783 году. В советские годы здесь сидели сын Сталина - Василий, певица Лидия Русланова, актриса Зоя Федорова.