Они связаны с введёнными санкциями.

Владимирские полицейские рассказали о новых видах дистанционного мошенничества. Аферисты активно «оседлали» актуальную новостную повестку.Известно, что из-за санкций ряд российских банков отключают от международной платёжной системы. В связи с этим преступники убеждают жертв в том, что за этим последует полный запрет на снятие наличных со счетов, либо блокировка всех транзакций.«Мошенник также может предложить успеть взять кредит под небольшой процент», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Однако каким-бы не был повод для диалога с псевдобанкиром, заканчивается всё традиционно.«Некоторых потерпевших убеждали взять в заем и перевести средства на безопасный «антикризисный» счёт, который принадлежал мошенникам», - пояснили в МВД.В лучшем случае доверчивые граждане лишались средств. В худшем - оставались ещё и с кредитами.МВД призывает владимирцев внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям такого рода.«Если человек представляется сотрудником банка и сообщает о грядущих проблемах, единственное правильное решение – положить трубку и перезвонить на официальный номер вашего банка. Ещё лучше – прийти лично в офис», - рекомендуют в ведомстве.Никогда не сообщайте реквизиты и коды от вашей карты или личных кабинетов, а также пароли для доступа к кровнозаработанным.