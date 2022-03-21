Во Владимирской области усиливается контроль за безопасностью на транспортных артериях - сообщает...

Во Владимирской области усиливается контроль за безопасностью на транспортных артериях - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. В ближайшее время в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 11 населённых пунктах установят ещё 15 комплексов автоматической фотовидеофиксации. На их установку направлено порядка 45 млн рублей.Закупленные комплексы – двух типов. Первый фиксирует проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, превышение установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, а также управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и телефоном во время вождения.Второй тип комплексов, кроме всего перечисленного, также фиксирует выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда и движение по обочинам.Комплексы будут установлены во Владимире (на перекрёстках: ул. Добросельская –Суздальский проспект, ул. Мира – ул. Горького, Лыбедская магистраль – ул. Горького и два − на Судогодском шоссе); Вязниках (ул. Ленина, 34); Гороховце (ул. Ленина); Камешково (ул. Коруновой – около АЗС); Кольчугино (ул. Мира); Покрове (ул. Герасимова, 30); Костерёво (ул. Гагарина); Юрьеве-Польском (ул. 1 Мая, 77); Радужном; деревне Ескино Гороховецкого района (на пересечении автодороги Муром – М-7 «Волга»); посёлке Добрятино Гусь-Хрустального района (ул. Ленина – около школы).Фото: freepik