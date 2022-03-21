Школа искусств и музыкальный фестиваль носят имя Валерия Халилова.

II Музыкальный фестиваль Валерия Халилова стал одним из важнейших культурных событий года для музыкального сообщества России и стран ближнего зарубежья.Фестиваль, посвящённый 70-летию генерал-лейтенанта, начальника военно-ор­ке­стро­вой службы Вооруженных сил РФ, Главного военного дирижёра, начальника и художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, народного артиста Российской Федерации Валерия Михайловича Халилова, проходил с 17 по 30 января.Его открыли большим концертом на исторической сцене Большого театра, а затем музыканты выступали в 40 городах России.Земля обетованнаяВ Киржаче фестиваль встречали на возвышенной ноте, ведь именно здесь - малая родина Валерия Михайловича. Он называл родную деревню Новинки Киржачского района своей «землёй обетованной».В нашей области бережно хранят память о выдающемся земляке, который погиб 25 декабря 2016 года вместе с пассажирами потерпевшего крушение самолёта Минобороны РФ Ту-154, летевшего в Сирию с гуманитарной миссией. На борту находились 93 человека, в том числе военные, представители российских СМИ и артисты ансамбля песни и пляски им. А.В.Александрова. Известие об этой трагедии отозвалось глубокой скорбью в сердцах миллионов людей.С 2017 года Киржачская Детская школа искусств носит имя генерал-лейтенанта В.М.Халилова и поддерживает тесную связь с его семьёй.С любовью к РоссииВ Киржаче в районном Доме культуры прошёл фестивальный концерт с символическим названием «С любовью к России». В нём участвовали Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под руководством Артёма Маркина, Владимирский камерный хор, воспитанники и педагоги Киржачской ДШИ.Большую часть концертной программы составили произведения, автор которых - В.М.Халилов. В эту музыку он вложил всю душу, талант, и она нашла отклик в тысячах сердец слушателей.Участников концерта приветствовала жена Валерия Михайловича, Наталья Владленовна Халилова. От именного Благотворительного фонда Валерия Халилова коллектив оркестра, его дирижёр и солисты, ДШИ им. В.М.Халилова, киржачский меценат Е.С.Фёдоров получили благодарственные письма.С видеоприветствием к участникам фестиваля обратились поэт-песенник Илья Резник, брат Валерия Михайловича, дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, народный артист России А.В.Сладковский - ученик Валерия Михайловича.В финале концерта все участники исполнили песню на музыку В.М.Халилова «Навсегда - великая страна», и многие в зале были тронуты до слёз величием этого произведения.Музыка бессмертнаВ Киржаче часто звучит музыка Валерия Халилова. В киржачской ДШИ каждый год в день его гибели традиционно проводят вечер памяти. В декабре 2021 года исполнилось 5 лет со дня этой трагедии, и памятный концерт организовали в районном ДК.В концерте участвовали Владимирский русский оркестр под управлением Анатолия Антонова, заслуженные артисты России Андрей Романов и Дмитрий Быков, лауреат всероссийских и международных конкурсов - солистка оркестра Анжелика Иванова, выпускница Киржачской школы искусств - лауреат всероссийских и международных конкурсов Виктория Конрад, курсанты университета военных дирижеров, обучающиеся и преподаватели школы искусств.Гостями вечера стали семья Валерия Михайловича, его друзья, коллеги, однокашники, представители военно-музыкального училища им. В.М.Халилова. В концертную программу вошла «Элегия» курсанта училища Евгения Мысина в исполнении Владимирского русского оркестра.Молодой автор представил её как знак глубокого уважения к замечательному музыканту, чьи идеи, творчество, талант ему особенно близки. Он передал нотную партитуру произведения в дар школе искусств для пополнения нотного материала школьной библиотеки.