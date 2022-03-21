Основанием стали документы и многолетние археологические раскопки.

Александров прибавил в возрасте 265 лет. До последнего времени он вёл своё летоисчисление с 1778 года, но историки доказали, что город намного старше.Уже в XVI веке Александровская слобода обладала статусом крупного и важного населенного пункта. Основанием стали найдённые документы и археологические раскопки. Согласно рукописной книге библиотеки Троице-Сергиевского монастыря новым днём рождения города считается 11 декабря (21-ое по новому стилю) 1513 года.Собранные доказательства утверждены Минкультом. Предыдущий день рождения теперь считается датой переименования Александровской слободы в уездный город Александров.Решение также поддержал местный Совет народных депутатов.