В понедельник, 21 марта, дольщики жилых комплексов «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2» записали видеообращение к врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву. Обманутые жильцы

В понедельник, 21 марта, дольщики жилых комплексов «Дуброва парк» и «Дуброва парк 2» записали видеообращение к врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву. Обманутые жильцы недостроенных домов высказали свое недовольство по поводу реакции и действия властей региона на их проблему. Мы, дольщики города Владимира, ЖК «Дуброва Парк 2», обращаемся к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Александровичу