Экономист Егор Клопенко объяснил, как избежать дефицита некоторых товаров.

Экономист Егор Клопенко объяснил, как избежать дефицита некоторых товаров.Эксперт считает, что правительству стоит рассмотреть возможность параллельного импорта. Подразумеваются такие условия, чтобы поставщики смогли ввозить товары в нашу страну без разрешения правообладателя.При этом экономист подчеркнул, что речь идет не о контрафакте, а отоварах, закупленных в "третьих странах", сообщает . В пример Егор Клопенко привел страны Евразийскогоэкономического содружества.Он провел аналогию нынешней экономической ситуации с 2014 годом, когда такие сыры как моцарелла или камамбер "вдруг стали "производиться" в Минске и окрестностях". Кроме того, эксперт отметил, что существенная доляпродукции так называемых "европейских брендов" производится в Китае.Таким образом, с помощью параллельного импорта, без потери качества, за счет общейграницы, россияне могут получать те же товары, что и раньше. По мнению Егора Клопенко, такой вариант является хорошим выходом из положения.Напомним, после начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза одна за другой начали вводить санкции против России.Ранее был предварительный список претендентов на национализацию.