В связи с реконструкцией Курского вокзала Москвы и производством строительных работ будет временно...

В связи с реконструкцией Курского вокзала Москвы и производством строительных работ будет временно приостановлено курсирование скоростных поездов «Сапсан» № 759/760 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород и № 775/776 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург отправлением с 30 июня 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.Приобрести билеты на другие скоростные и пассажирские поезда, а также получить актуальную информацию о графике движения и стоимости проезда пассажиры могут на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах.Фото: https://stock.adobe.com/ru/