Впервые он официально появился в календаре в 2006 году. Двадцать первый день третьего месяца...

Впервые он официально появился в календаре в 2006 году.Двадцать первый день третьего месяца выбран из-за связи синдрома с трисомией по хромосоме 21. В этот день специалисты всего мира еще раз напоминают, при должной родительской заботе, регулярном медицинском обслуживании и общественной поддержке, пациенты с синдромом Дауна могут жить нормальной жизнью. Этому же будет посвящена сегодняшняя встреча "Мы все разные, но мы вместе" в организации АРДИ "Свет". В 14-м лицее Владимира пройдут выступления Театра дружбы и добра особенных детей и молодых людей. Запланирована выставка-ярмарка поделок. Главная задача, рассказывают в АРДИ "Свет", добиться для своих воспитанников инклЮзии не только в образовании, но и в жизни.